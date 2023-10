Oranje dichter bij Parijs, maar genieten deed Jonker in Schotland 'met vlaagjes'

Omdat Engeland tegelijkertijd verrassend onderuit ging bij België, staat Nederland nu alleen aan kop in de poule. Als Oranje de groep wint en zich via de halve finales plaatst voor de eindstrijd van de Nations League, zijn de Olympische Spelen in Parijs bereikt. Nederland speelt in december tegen Engeland (uit op Wembley) en België (thuis in Tilburg).

Andries Jonker had zich niet écht vermaakt op Hampden Park, waar Oranje vanavond een zuinige maar belangrijke zege boekte op Schotland. Toch overheerste bij hem tevredenheid over de afgelopen Nations League-week.

"Als we gelijkspelen of met minimale cijfers verliezen op Wembley, is een zege op België genoeg", rekende Jonker kort na de wedstrijd tegen Schotland voor. "Maar winnen van België is ook zeker niet eenvoudig: dat is een geduchte tegenstander."

Op Hampden Park, waar minder supporters aanwezig waren dan gehoopt, voetbalde Oranje moeizaam. En dat terwijl het vijf dagen geleden nog zo soepel ging tegen diezelfde Schotten. Toen won Oranje met 4-0.

"Het resultaat ben ik zeer tevreden mee en winnen is het belangrijkste", zei Jonker. "Maar het was vrijdag wel beter qua voetbal. Dat was genieten, vanavond was het genieten met vlaagjes. De eerste helft was stroperig en er was een korte fase dat we er weinig grip op hadden."

Lieke Martens werd in de eerste helft uit de wedstrijd geschopt door Sophie Howard, die slechts geel kreef. Hoe ernstig haar blessure is, is volgens Jonker nog niet duidelijk. "Het was een 'oranje' kaart. Rood had ook gekund."

Bekijk hieronder de reacties van Jonker en speelsters Jackie Groenen en Sherida Spitse: