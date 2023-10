FC Utrecht stoot RKC tussen bliksemflitsen en donderslagen uit bekertoernooi

FC Utrecht heeft zich tussen bliksemflitsen en donderslagen door geplaatst voor de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi door RKC met 3-2 te verslaan. Een flinke oppepper voor het moraal van de Utrechtse club die in de eredivisie slechts zeventiende staat,

Na de vroege goal van de Deen Oscar Fraulo in de zevende minuut was het na een half uur al 3-0 voor de in de competitie zo slecht begonnen Utrechters. Verdediger Mike van den Hoorn zorgde voor 2-0. De Zweed Isac Lidberg tekende vanaf elf meter voor de derde Utrechtse treffer,

Zo leek het een makkelijk avondje te worden voor de thuisclub, maar vlak voor rust toonde RKC in de kletsnatte Galgenwaard een teken van leven door de 3-1 van de Belg Chris Lokesa. Diezelfde Lokesa zorgde vijf minuten na rust weer voor hoop bij de Waalwijkers door een counter succesvol af te ronden: 3-2.