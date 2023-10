NAC, Telstar en Helmond struikelen over amateurs in eerste ronde KNVB-beker

Drie profclubs zijn dinsdagavond in de eerste ronde van de KNVB-beker gestruikeld over een amateurploeg. De meest in het oog springende uitslag was de 1-0 nederlaag die NAC Breda leed in Katwijk bij Quick Boys, dat uitkomt in de tweede divisie.

Middenvelder Nick Broekhuizen maakte in de 25ste minuut voor rust de enige treffer van de wedstrijd die nog een tijdje werd stil gelegd door onweer, net als Noordwijk-ADO Den Haag, een ander duel aan de kust.

Ook Telstar exit

Telstar sneuvelde tegen GVVV, dat in Veenendaal met 1-0 won door een doelpunt van invaller Jonathan Vergara Berrio. Dat overkwam ook Helmond Sport, dat met 3-1 werd uitgeschakeld door Spakenburg, de reuzendoder van het vorige bekertoernooi.

Opvallend waren verder de drie treffers van Pelle van Amersfoort voor Heerenveen in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen VVV. Ook de Noor Kornelis Hansen maakte er drie voor Almere City dat met maar liefst met 8-1 won bij OJC Rosmalen.