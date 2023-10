Oranje profiteert met zege in Glasgow optimaal van verrassende nederlaag Engeland

Voor de wedstrijd vertelde bondscoach Andries Jonker dat hij een agressiever Schotland verwachtte dan afgelopen vrijdag. Toen waren de Schotten apathisch en liep Nederland er zo overheen. Een 4-0 zege was het resultaat.

Die voorspelling kwam deels uit. Ook thuis op Hampden Park plooide Schotland ver naar achteren. Anderzijds speelde de ploeg van de Spaanse trainer Pedro Losa wel feller en scherper dan vrijdag.

Een volgende walk-over zat er dan ook niet in. Oranje, in het inmiddels vertrouwde systeem met drie centrale verdedigers, kwam in de eerste helft maar moeizaam tot kansen.

Datzelfde gold overigens voor de Schotten, die vooral loerden op de counter. Caitlin Dijkstra had wel mazzel dat er geen VAR was, toen ze na een snelle tegenstoot een voorzet van Brown tegen haar hand kreeg in de zestienmeter.

Martens valt uit

Lieke Martens was misschien wel de gevaarlijkste vrouw aan Nederlandse zijde. Het was dan ook een flinke tegenvaller dat ze na een half uur uitviel, na een gemene tik van de Schotse Sophie Howard te hebben gekregen. Damaris Egurrola was de vervanger van Martens.