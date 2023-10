Tegenvallend Mercedes neemt afscheid van technisch teamchef Elliott

Het Formule 1-team van Mercedes neemt afscheid van technisch teamchef Mike Elliott. De Brit vertrekt na elf jaar om "nieuwe avonturen" aan te gaan, zo meldt Mercedes.

Het vertrek van Elliott komt op een verrassend moment. Hij was in april bij begonnen als 'chief technical officer' (CTO), waarbij hij eindverantwoordelijk is voor technische ontwikkelingen op de lange termijn. Daarvoor was Elliott jarenlang technisch directeur bij de renstal van Lewis Hamilton en George Russell.

Teambaas Toto Wolff zegt "gemengde gevoelens" te hebben bij het vertrek van zijn CTO: "Mike was een van de pijlers van het succes van ons team in het afgelopen decennium, met een grote bijdrage aan de winnende racewagens maar ook aan de cultuur binnen ons team. Maar het is duidelijk dat hij klaar is voor een nieuwe uitdaging."