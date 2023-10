Saudi's kopen Europese telefoonmasten, Spaanse staat wil macht inperken

Saudi Telecom heeft zijn oog dit jaar op Europa laten vallen. Het Saudische staatbedrijf verwierf grote belangen in telecombedrijven die actief zijn in negen Europese landen, waaronder het Spaanse Telefónica. Dat baart de Spaanse staat zorgen. En dus overweegt de overheid daar nu ook zelf aandelen van het telecombedrijf op te kopen, schrijven Spaanse media.

Telefónica werd in 1997 geprivatiseerd. Het bedrijf heeft grote delen van het Spaanse mobiele telefoonnetwerk in handen, daarnaast is het actief in Ierland, het VK, Tsjechië, Slowakije en Duitsland.

"Telefónica is een strategisch bedrijf in Spanje", zei de Spaanse minister Isabel Rodríguez tegen de Madrileense krant ABC. "Niet alleen op het gebied van telecommunicatie, maar ook op het gebied van defensie." De overheid zou nu 5 procent van de aandelen willen aankopen, dat zou ongeveer 1 miljard euro kosten.

De Spaanse zorgen ontstonden in september. Saudi Telecom kondigde toen aan dat het 2,1 miljard euro uitgaf om in stappen 9,9 procent van de aandelen van het kwakkelende Telefónica te bemachtigen. Daarmee worden de Saudi's in één klap de grootste aandeelhouder van het Spaanse bedrijf. Door zelf ook in te stappen zou de Spaanse overheid - samen met andere Spaanse aandeelhouders - de landsbelangen willen beschermen.

'Nederlandse' United Group

In april sloegen de Saudi's ook al toe in Europa. Een dochterbedrijf van Saudi Telecom kocht toen drie dochterbedrijven van United Group op die samen bijna 5000 telefoonmasten in Bulgarije, Kroatië en Slovenië bezitten. Het van oorsprong Servische telecombedrijf zit sinds 2013 met het hoofdkantoor in Nederland - mede vanwege de gunstige regelgeving hier.

"We zijn verheugd om onze aanwezigheid in Europa te lanceren", zei Mohammed Alhakbani, de directeur van het dochterbedrijf, toen. Het bedrijf noemde de overname de tweede stap van de expansiestrategie, nadat het vorig jaar ook al telefoonmasten in Pakistan had aangekocht.