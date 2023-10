Baanwielrenner Hoogland verbreekt tien jaar oude wereldrecord op kilometer

Jeffrey Hoogland heeft in Mexico een succesvolle aanval gedaan op het wereldrecord op de kilometer. De Nederlandse baanwielrenner verbeterde in de ijle lucht van Mexico het oude record van de Fransman François Pervis met 0,896 seconden naar 55,433 seconden. Zijn gemiddelde snelheid over vier ronden was bijna 65 kilometer per uur.

De 30-jarige Nijverdaller heerst al jaren op deze niet-olympische discipline, waarbij vanuit stilstand een tijd wordt gezet over vier ronden. Hij werd vier keer wereldkampioen en veroverde vijf Europese titels.

In 2013 had Pervis, inmiddels gestopt, 56,303 seconden nodig voor de kilometer. Hoogland, al houder van het record op laaglandbanen met 57,813 seconden, had het gevoel dat het tien jaar later sneller zou moeten kunnen.

Spartaans trainingsregime

De recordpoging op 1.880 meter hoogte boven zeeniveau op de indoorbaan in het Mexicaanse Aguascalientes werd helemaal zelf georganiseerd door Hoogland en zijn partner, baanwielrenster Shanne Braspennincx. Aan de poging ging een wekenlang Spartaans trainingsregime in het krachthonk aan vooraf.

Hoogland opende in de eerste ronde al meteen ruim een tiende sneller, lag halverwege al 0,8 seconden voor, maar wist in de laatste twee ronden bijna geen winst meer te boeken.