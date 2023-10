Sjaak van der Tak stopt als voorzitter van LTO Nederland

Van der Tak zei uit de onderhandelingen te zijn gestapt omdat het volgens hem niet gelukt was om het vertrouwen te herstellen in de toekomst van de boer:

Van der Tak was als voorzitter van LTO betrokken bij de onderhandelingen over een landbouwakkoord. LTO stapte afgelopen zomer uit die onderhandelingen.

Van der Tak zegt ook dat hij denkt dat het "effectiever en wenselijker" is om een nieuwe voorzitter aan te stellen omdat er "in politiek Den Haag de komende maanden veel zal veranderen".

Boerenorganisatie LTO stapt uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Voorzitter Sjaak van der Tak zei dat het niet is gelukt om het vertrouwen te herstellen in de toekomst van de boer. Minister Adema betreurt dat LTO wegloopt. - NOS

Doordat LTO uit de onderhandelingen stapte, kwam het uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst.

Van der Tak zegt er "diep van overtuigd" te zijn dat "het in het belang van elke boer en tuinder in Nederland is dat LTO in staat is om op te komen voor onze boeren en tuinders. De voorbije jaren heb ik daar op mijn manier een bijdrage aan geleverd."

Van der Tak was sinds 2021 voorzitter van LTO.