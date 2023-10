Amnesty: inzet witte fosfor Israël in Libanon onderzoeken als oorlogsmisdrijf

Witte fosfor is een zeer brandbaar chemisch middel. De zelfontbrandbare stof wordt door militairen gebruikt om rookgordijnen te veroorzaken, gebieden in het donker te verlichten of om doelwitten te markeren. Directe blootstelling aan het middel leidt tot verminking en vergiftiging.

Overtuigend bewijs van het gebruik van deze omstreden vorm van munitie is volgens Amnesty aangetoond met videobeelden en ooggetuigenverslagen. Het Israëlische leger zegt in een reactie dat het zich aan het oorlogsrecht heeft gehouden.

Ook Amnesty International beschuldigt het Israëlische leger van de inzet van witte fosfor bij militaire operaties in Zuid-Libanon. Een aanval op het grensdorp Dhayra op 16 oktober moet worden onderzocht als oorlogsmisdrijf, schrijft de organisatie in een vandaag gepubliceerd rapport . Eerder beschuldigde Human Rights Watch Israël al van het gebruik van witte fosfor.

"Het is afschuwelijk dat het Israëlische leger witte fosfor heeft gebruikt in strijd met het internationale humanitaire recht", zegt Aya Majzoub van Amnesty International in Beiroet.

Het Israëlische leger gaat niet in op de vraag van de NOS of het witte fosfor heeft gebruikt in Libanon. Wel staat in een verklaring dat "de hoofdzakelijk gebruikte rookgordijn-munitie" van het leger het middel niet bevat.

Majzoub roept Israël op de omstreden munitie niet meer te gebruiken in bevolkt gebied. "Dat is in lijn met de Israëlische belofte uit 2013 om te stoppen met het gebruik van deze wapens."

Niet per definitie verboden

Het gebruik van witte fosformunitie, bijvoorbeeld door artillerie of bij luchtaanvallen, is niet per definitie verboden volgens het humanitair oorlogsrecht. Maar de partij die witte fosfor inzet moet redelijkerwijs al het mogelijke gedaan hebben om burgerslachtoffers te voorkomen.

Er is dus een uitgebreid onderzoek op locatie nodig om vast te kunnen stellen of sprake is geweest van een oorlogsmisdaad of niet. Het is de vraag of Israël zo'n onafhankelijk onderzoek zal toestaan.

Lees ook het artikel van vorig jaar over de oorlog in Oekraïne: Schieten met fosformunitie is 'grijs gebied' in het oorlogsrecht.