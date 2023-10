Kamerbestuur concludeert: onveilige werksituaties door Arib

Vijftien van de negentien hebben ook een positief oordeel over Arib. "Hoewel het strikt genomen buiten de orde van het feitenonderzoek valt, verdient het vermelding dat vijftien gesprekspartners verklaarden dat zij de voormalig Voorzitter als een zeer bekwame Kamervoorzitter hebben ervaren, die op momenten attent en betrokken was", schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers concluderen ook dat niet alle klachten over Arib kloppen. Er zijn geen ambtenaren ontslagen na valse beschuldigingen van Arib. Ook zijn er geen ambtenaren vertrokken vanwege haar gedrag. Van een persoon die vertrok had Arib gezegd dat die niet functioneerde.

In totaal sprak Hoffmann met negentien personen. Uit de gesprekken maken de onderzoekers op dat Arib zich structureel bemoeide met de ambtelijke organisatie. Volgens tien mensen sprak zij hen rechtstreeks en soms met stemverheffing aan. Negen mensen zeiden hier emotioneel onder te hebben geleden. Arib liet zich daar niet op aanspreken en bood niet haar excuses aan, schrijven de onderzoekers.

Over Arib werden anonieme klachten ontvangen. Meerdere ambtenaren hadden zich beklaagd over een onveilig werkklimaat onder haar voorzitterschap. Hoffmann sprak met deze ambtenaren en andere betrokkenen.

Reactie Khadija Arib en advocaat Knoops:

Het onderzoek naar aanleiding van anonieme meldingen had nooit mogen plaatsvinden, zeggen Geert-Jan en Carry Knoops, de advocaten van Arib. "Mensen zijn zelfs uitdrukkelijk uitgenodigd om anoniem en in het geheim te verklaren. Het is een anoniem en geheim onderzoek naar anonieme brieven."

Zij zeggen dat Kamervoorzitter Bergkamp en de inmiddels vertrokken griffier Simone Roos met het onderzoek naar Arib de aandacht wilden afleiden van een kritisch rapport over het werkklimaat in de Kamer.

Arib zegt zelf: "Dit onderzoek is een uiting van achterbakse politiek en is ingesteld en uitgevoerd om mij als persoon te beschadigen. Daardoor is ook het vertrouwen en het aanzien van de politiek en ons parlement beschadigd."