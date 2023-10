Black Achievement Awards uitgereikt: 'Belangrijk podium voor mensen van kleur'

In Amsterdam zijn voor het achtste jaar op rij de Black Achievement Awards uitgereikt. "We werden geïnspireerd door de immense prestaties van alle genomineerden. Allemaal hebben ze impact op de zwarte gemeenschap gehad en verdienen ze erkenning", aldus de jury.

Met de uitreiking van die prijzen werd gisteravond de Black Achievement Month afgesloten. Daarin is stilgestaan bij bijdragen van zwarte mensen aan de kunst, cultuur en wetenschap.

Sylvana Simons ontving in het Amsterdamse DeLaMar Theater een oeuvreprijs voor alle "onderwerpen die ze aan het licht bracht die door velen werden genegeerd of vermeden". De politica werd geroemd vanwege "haar strijd tegen discriminatie, waarbij gelijke kansen en diversiteit centraal staan", schrijft NH Nieuws.

Meerdere awards

In de categorie Onderwijs en Wetenschap won zorgverlener Michel van Genderen. "Ik ben dankbaar voor de erkenning. Ik wil mensen inspireren buiten de gemaakte paden te denken en te geloven in eigen kwaliteiten en kracht", benadrukte hij.

Andere winnaars waren Orville Breeveld (Kunst en Cultuur), Nigel de Jong (Sport), Gia Bab (Mens en Maatschappij), Richard Benoi (Ondernemerschap) en Sharon Breidel.

Ook werd de 'lifetime achievement' uitgereikt, een prijs voor een persoon uit de zwarte gemeenschap die een belangrijke en positieve bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse samenleving. Die prijs ging naar filmmaker Ida Does. In 2021 maakte ze de documentaire Nieuw Licht over het Rijksmuseum en de slavernij. Tijdens de Black Achievement Month ging haar documentaire Alledaagse Waardigheid in première.