Medewerkster tbs-kliniek ontslagen vanwege relatie met patiënt

Een medewerkster van tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum is per direct ontslagen omdat zij een 'niet- professionele relatie' had met een patiënt. Dat bevestigt een woordvoerder van de kliniek aan 1Limburg.

Bronnen zeggen tegen de regionale omroep dat het een liefdesrelatie was. De kliniek zoekt nog uit wat zich precies afspeelde tussen de medewerker en de patiënt.

"Binnen onze organisatie is integriteit van essentieel belang en niet-professionele relaties tussen medewerkers en patiënten zijn ontoelaatbaar", zegt een woordvoerder van de kliniek. "We hebben om die reden afscheid genomen van de betreffende collega. Het dienstverband is per direct beëindigd en er is aangifte tegen deze medewerker gedaan bij de politie."

De Rooyse Wissel heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het ministerie van Justitie en Veiligheid op de hoogte gebracht van de situatie. Ook een andere medewerker van de kliniek is vertrokken vanwege de affaire. Zij wist van de relatie, maar meldde dat niet. "We hebben geprobeerd om het beschadigde vertrouwen tussen deze collega en het team te herstellen. Dit is niet gelukt", aldus de woordvoerder.