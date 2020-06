Bekijk 'nieuwe' docu's over Riis, Kuipers en het gouden zwemkwartet

Deze week wederom drie 'nieuwe' documentaires in Studio Sport Docu, waarin we elke maandag een deel van het grote archief van Studio Sport ontsluiten en eerder uitgezonden documentaires opnieuw aanbieden.

Maar hoe doen ze dat precies als je als individuele sporters elkaars concurrent bent, maar als estafette juist sámen moet opereren? Met die vraag volgde verslaggever Martin Vriesema de vier zwemsters in aanloop naar de Spelen van Londen. Het levert een interessant kijkje op in de hoofden van vier topsporters.

Op de Olympische Spelen van Peking in 2008 zijn Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis van wereldklasse. Ze veroveren goud en gaan daar de jaren die daarop volgen 'gewoon' mee door.

Backstage bij Björn Kuipers (2016)

Scheidsrechter Björn Kuipers was de enige Nederlander die op het veld stond bij het EK voetbal van 2016 in Frankrijk. In aanloop naar die eindronde kreeg verslaggever Tom Lagerberg de kans om Team Kuipers, waartoe ook de assistenten van de arbiter behoren, een dag te volgen tijdens de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht.

Kuipers ging in De Kuip het veld op met een microfoontje en zodoende krijg je als kijker heel erg goed mee wat voor gesprekken er tussen voetballers en scheidsrechter worden gevoerd.