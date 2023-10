Mogelijk nog meer ontslagen bij autofabriek VDL Nedcar

De ontslagronde bij VDL Nedcar in Born lijkt groter uit te pakken dan aanvankelijk werd gedacht. Dat melden bronnen in en rondom het bedrijf, meldt 1Limburg.

In de fabriek in Born werden in het verleden auto's voor DAF, Mitsubishi en BMW in elkaar gezet, maar een nieuwe opdrachtgever heeft zich niet gemeld.

Aanvankelijk werd gedacht dat daardoor zo'n 1800 mensen zouden moeten vertrekken, bevestigde vakbond FNV vorige maand. Zo'n 500 tot 600 mensen zouden hun baan kunnen behouden, was de verwachting. Dat aantal lijkt nu eerder uit te komen op 300 tot 400, aldus de regionale omroep. VDL Nedcar wil zelf niet op de geruchten ingaan.

De medewerkers die kunnen blijven gaan onder meer batterijsystemen bouwen voor BMW.