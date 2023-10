Heldenonthaal Zuid-Afrikaanse rugbyers na wereldtitel: nationale feestdag in verschiet

De Zuid-Afrikaanse rugbyers hebben een heldenonthaal gekregen na prolongatie van de wereldtitel. Afgelopen zaterdag waren de Springboks in de WK-finale in het Stade de France met 12-11 te sterk voor Nieuw-Zeeland. Dinsdagochtend kregen de rugbyers een warm welkom op het vliegveld van Johannesburg.

Vierde keer Zuid-Afrika was in de tiende editie van het WK al voor de vierde keer de beste van de wereld en is daarmee de meest succesvolle rugbynatie ter wereld. En dat terwijl het land ten tijde van de Apartheid vanwege de internationale sportboycot in de eerste twee edities niet mocht meedoen. In 1995 was Zuid-Afrika voor het eerst present, toen het WK in eigen land werd georganiseerd. President Nelson Mandela, die het toernooi aangreep om zwart en blank in zijn land dichter bij elkaar te brengen, mocht na de gewonnen finale de Webb Ellis-trofee uitreiken aan aanvoerder François Pienaar. Daarbij zou Mandela - gehuld in het groene rugbyshirt met Pienaars rugnummer zes - voorspeld hebben dat de WK-trofee ooit door een zwarte aanvoerder in de lucht gestoken zou worden.

Foto: 54109d3e-ae06-3079-bab5-cb46ffb6e290 - AFP

Pienaar zat zaterdag op de tribune en zag hoe Siya Kolisi, net als vier jaar geleden in Japan, de beker in ontvangst nam. Nu wél nationale feestdag Naast Pienaar op de tribune in Saint-Dénis zat Cyril Ramaphosa, de huidige president van Zuid-Afrika. Vier jaar geleden in Japan schitterde Ramaphosa nog in afwezigheid en gaf hij evenmin gehoor aan de roep in eigen land om een nationale feestdag uit te roepen ter ere om de wereldtitel te vieren. Dit keer kondigde hij wel een nationale feestdag aan, al moeten de fans daar nog wel even op wachten. Op 15 december zal Zuid-Afrika een vrije dag hebben "ter ere van de historische prestatie van de Springboks. In een televisietoespraak sprak hij van "een dag van hoop, van feest en eenheid. Onze sportmannen en -vrouwen hebben laten zien wat mogelijk is."