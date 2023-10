Politieman schiet verdachte (27) per ongeluk dood, krijgt geen straf

De agent die vorig jaar de 27-jarige Tim van der Boor uit Dordrecht doodschoot in Waalwijk krijgt daarvoor geen straf. De rechtbank oordeelde dat hij zijn vinger te dicht bij de trekker had, maar dat hem dat niet te verwijten valt omdat hij schrok van een onverwachte beweging van het slachtoffer.

De agent is daarom vrijgesproken van dood door schuld. Hij betuigde meteen bij aanvang van de zitting spijt en zei erg mee te leven met de nabestaanden.

Van der Boor werd op donderdag 17 maart neergeschoten op het Larixplein in de wijk Bloemenoord en overleed kort na het incident aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was verdachte in een lopend drugsonderzoek en het arrestatieteam kwam in actie om hem aan te houden. Daarbij werd dus door de politie geschoten en Van der Boor werd geraakt in zijn hals en duim.

De rechter benadrukte dat uit verklaringen ook naar voren kwam dat het slachtoffer zijn linkerhand omhoog deed, waardoor "het aannemelijk is", zoals de verdediging ook heeft betoogd, dat de agent schoot vanuit een schrikreactie. "Forensisch onderzoek laat zien dat de kogel ook door de linkerduim van het slachtoffer is gegaan", zei de rechter.

De agent was net vijf maanden lid van het arrestatieteam en zag zijn werk als een droombaan. Hij werd direct na het dodelijke schot uit zijn functie ontheven. "Hij zal moeten leven met de gedachte dat hij een grote fout heeft gemaakt en dat is al een zware straf" zei de officier van justitie twee weken geleden. Die vond daarom een taakstraf van 60 uur op zijn plaats voor dood door schuld.

"Erg geschrokken"

De agent zei tijdens de rechtszaak wakker te liggen van de zaak, schrijft Rijnmond. "Ik schrok zelf van het schot en van het breken van het glas. Ik heb de film wel duizend keer afgespeeld. Ik ben geschrokken, denk ik. En ik moet bij de trekker zijn geweest met mijn vinger, maar ik kan niet vertellen hoe het precies is gegaan."

De moeder van de Dordtenaar liet eerder aan Omroep Brabant weten de dood van haar zoon te zien als een 'executie'. "Dit is moord en een executie. Hij heeft niet eens de kans gekregen om zich te verzetten of te vluchten." Ook liet ze weten blij te zijn met de erkenning van de politie dat het schot niet had moeten worden gelost.