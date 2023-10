Harden krijgt weer zijn zin: ontevreden NBA-ster naar Los Angeles Clippers

Hardens nieuwe transfer is opvallend, aangezien het nieuwe seizoen in de NBA pas een week bezig is. De 34-jarige spelverdeler met de voor hem zo kenmerkende zwarte baard leefde in onmin met zijn baas Daryl Morey. De general manager van Philadelphia weigerde afgelopen zomer Harden een lucratieve contractverlenging te geven.

Harden noemde Morey "een leugenaar", zei nooit meer voor de 76ers met Morey als werkgever te willen spelen en vroeg om een transfer. Daarbij noemde hij de Clippers zijn favoriete club als nieuwe bestemming.

Wens vervuld

Na de eerste drie wedstrijden aan de kant te zijn gebleven, is zijn wens vervuld. Samen met teamgenoten P.J. Tucker en Filip Petrusev wordt Harden geruild voor vier spelers van de Clippers en vijf toekomstige spelers die de komende jaren uit de jaarlijkse pool van talenten kunnen worden gekozen.

Bij de Clippers wordt Harden teamgenoot van drie andere sterren: Kawhi Leonard, Paul George en Russell Westbrook, met wie hij in het verleden al eens samenspeelde bij Oklahoma City Thunder.