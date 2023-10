'Dat hij ook kon koppen, wisten we niet', voetbalvolgers kiezen hun Messi-moment

Lionel Messi won maandagavond zijn achtste Gouden Bal. De Argentijn vermaakt voetbalfans over de hele wereld al twintig jaar. Om 's werelds beste voetballer te eren, kiezen onze voetbalkenners Leonne Stentler, Sjoerd van Ramshorst, Jeroen Stekelenburg en Frank Snoeks hun Messi-moment. Messi dankt de prijs met name aan zijn prestaties op het WK in Qatar. Daar deed de aanvaller in de halve finale tegen Kroatië iets geweldigs, vindt analyticus Leonne Stentler. "Met een solo vanaf de zijlijn gaf hij met een typische Messi-actie de assist op de 3-0. Dat was een legendarisch moment. Messi was niet helemaal fit, liep te trekkebenen, maar hij groeide steeds meer in de wedstrijd en het werd toch weer een Messi-show." De omstandigheden voor Messi op dat WK maakten de prestaties voor Stentler extra bijzonder. 'Dan ben je belachelijk groot' "Hij droeg zo'n druk mee op zijn schouders. Alles stond in het teken van Messi. Het hele land leunde op hem. Wereldkampioen worden leek niet te lukken na de verloren openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië, maar het lukte toch. Dat was waanzinnig. Als de verwachtingen en druk zo hoog zijn en je doet het toch, dan ben je belachelijk groot."

Messi laat zijn kwaliteiten zien met deze assist op de goal van Julian Álvarez. - NOS

Ook Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst komt bij zijn Messi-moment uit bij afgelopen WK. "Het is niet de mooiste Messi-goal, maar wel een hele belangrijke." Daarmee doelt Van Ramshorst op de 1-0 van Messi in de tweede groepswedstrijd tegen Mexico. "De eerste wedstrijd hadden ze verloren en tijdens de tweede wedstrijd was de eerste helft dramatisch. Ik dacht: die zijn uitgeschakeld. Ik twijfelde ook of Messi nog wel goed genoeg zou zijn, maar toen schoot hij na een uur vanaf 18 meter de bal erin."

Lionel Messi opent de score tegen Mexico in het tweede groepsduel op het WK in Qatar. - NOS

Volgens Van Ramshorst was dat het begin van de triomftocht. "Deze goal staat symbool voor het geweldige WK. Als het tegenzit, moeten de grote sterren opstaan. Met dit moment nam hij ze bij de hand. Hij dacht: dit mag niet gebeuren, we gaan er niet roemloos uit." "Ik had niet verwacht dat hij zich nog zo zou laten gelden, hoe gebrand hij ook was. Hij is dan ook de verdiende winnaar van de Gouden Bal. Hij is zo dominant geweest en dat op die leeftijd." Maradona 2.0 "Messi wordt gezien als de natuurlijke opvolger van Diego Maradona en wat ik onwaarschijnlijk vond, is dat hij de twee beroemdste doelpunten van Maradona heeft nagedaan op het veld", vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het gaat om een doelpunt met een solo in het shirt van Barcelona tegen Getafe, in 2007. Dat is een kopie van het doelpunt van Maradona tegen Engeland in de kwartfinale van het WK van 1986.

Stekelenburg: "En ook de beroemde handsbal heeft een vrij jonge Messi nagedaan." Dat gebeurde tegen Espanyol. "Dat hij die twee beroemde doelpunten precies nadeed, is op zijn zachtst gezegd voorbestemd." "Messi is met recht de beste voetballer van de wereld. Hij hoort bij de topdrie meest briljante voetballers, hij is al zolang bezig en zo constant. Mensen komen van heinde en verre om hem te zien spelen. Hij mist bijna geen wedstrijd en laat het altijd zien. Dat is knap gezien de explosiviteit waar hij mee speelt."

Commentator Frank Snoeks gaat terug naar de Champions League-finale van 2009 voor zijn Messi-moment. "Het was de eerste Champions League-winst voor Barcelona waar Messi in de finale bij was. De destijds 21-jarige Argentijn, ongeveer 1.70 meter als hij op zijn tenen loopt, scoorde met zijn hoofd. We wisten al vrij veel van hem. Hij kon toveren met links en rechts, maar dat hij ook kon koppen wisten we nog niet." De kleine Messi vs. de grote Van der Sar En dat terwijl tegenstander Manchester United reuzen op het veld had staan, zegt Snoeks. "Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Michael Carrick, allemaal 1.89 meter. John O'shea, 1.91 meter. En keeper Edwin van der Sar was bijna 2 meter. Dus toen Messi scoorde met het hoofd was ik zeer verbaasd." Messi maakte in zijn hele loopbaan maar 24 kopdoelpunten. De goal in de Champions League-finale was op dat moment pas zijn derde doelpunt met de kop, terwijl hij er toen al in totaal 86 had gemaakt voor Barcelona." Snoeks vindt overigens Messi niet de verdiende winnaar van de Gouden Bal. "Kylian Mbappé heeft hem meer verdiend."