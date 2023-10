De maand oktober was kletsnat en superzacht. Sinds het begin van de neerslagmetingen in 1906 viel in De Bilt niet zo veel regen in deze maand: 205 millimeter.

In de rest van het land viel gemiddeld ook veel neerslag. Normaal valt in oktober ongeveer 75 millimeter, maar dit jaar was dat 140 millimeter.

De paraplu moest dus uit de kast, maar de winterjas kon blijven hangen: oktober eindigde op de zesde plek in de top-10 van warmste oktobermaanden sinds 1901. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was 13,2 graden, waar die normaal gesproken rond de 10,9 graden ligt.

De maand begon met een warm staartje van september. In Beek, bij Maastricht, werd toen een temperatuur van 26,1 graden gemeten, maar half oktober sloeg het weer om en werd het regen, regen en nog eens regen.