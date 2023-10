Russische ondernemer krijgt achttien maanden cel voor leveren chips aan Rusland

Een 56-jarige ondernemer uit Rusland moet in Nederland achttien maanden de cel in voor het overtreden van de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij moet daarnaast een boete van 200.000 euro betalen.

De Rus werd eind september vorig jaar opgepakt in Gorssel bij een actie van de Fiod. De financiële opsporingsdienst was de man op het spoor gekomen na een melding van zijn bank over vreemde geldstromen op zijn bankrekening. Hij bleek via zijn eenmansbedrijf zeven maanden lang microchips aan Rusland te verkopen.

Via zijn zaak in Gorssel handelde de geboren Rus al zes jaar in microchips en elektronische goederen. Toen de sancties na de Russische inval in Oekraïne werden ingevoerd, probeerde de man die te omzeilen met valse facturen via Russische afnemers op de Malediven. Via deze bedrijven kwamen de spullen uiteindelijk terecht bij de Russische wapenindustrie en defensiebedrijven.

Verdienmodel

De rechter concludeert dat bewezen is dat de ondernemer met zijn u-bochtconstructie de sancties bewust probeerde te omzeilen. Het doel van de strafmaatregelen, namelijk het afsnijden van kritieke technologie voor Rusland voor defensiemiddelen, is volgens de rechtbank "op een ernstige wijze geschaad".

"De verdachte had na het afkondigen van de sancties in feite als 'verdienmodel' het ontwijken van de sancties", staat in het vonnis. Ook zou hij zich niet hebben bekommerd om de "ernstige gevolgen" van zijn acties.