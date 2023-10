NS-medewerker in Den Haag mishandeld na uitschrijven bekeuring

In Den Haag is gisteravond een medewerker van NS mishandeld na het uitschrijven van een bekeuring, meldt de politie. Een verdachte is aangehouden.

Volgens Omroep West gebeurde de mishandeling op station Den Haag Centraal. De NS-medewerker zou een 31-jarige man uit Vlaardingen op de bon hebben geslingerd omdat hij met een elektrische step door het station reed. Na de boete zou de man zijn weggestuurd, maar weigerde hij te vertrekken.

De NS-medewerker werd daarna uitgescholden en mishandeld, aldus de regionale omroep. Agenten hebben de man kort daarna aangehouden.

Een woordvoerder van de NS laat aan Omroep West weten dat het met de medewerker naar omstandigheden goed gaat. Hij werd na de mishandeling naar het ziekenhuis gebracht, maar inmiddels is hij weer thuis. De man is nog wel onder behandeling. Ook kan hij vanuit de NS nazorg krijgen, als hij daar behoefte aan heeft, aldus de woordvoerder.

De woordvoerder spreekt van een "heel ernstig incident". "Dit hoort niet te gebeuren. Blijf gewoon van onze mensen af."