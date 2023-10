Pakistaanse deadline voor Afghanen nadert: VN vreest voor hun leven bij terugkeer

Onder druk van de Pakistaanse regering zijn duizenden Afghanen onderweg om het land te verlaten en terug te keren naar Afghanistan. De VN en een aantal westerse landen maken zich ernstige zorgen en proberen te voorkomen dat Afghanen die in hun eigen land moeten vrezen voor hun leven gedwongen de grens over moeten.

Deze maand zijn volgens schattingen al tienduizenden Afghanen zonder papieren vanuit Pakistan teruggekeerd. De Pakistaanse regering maakte begin deze maand bekend dat alle illegale migranten na 1 november het land uitgezet worden. Als reden werd het toenemend aantal aanslagen in Pakistan gegeven, waarbij vaak Afghaanse militanten betrokken zouden zijn. Die zouden getraind zijn in Afghanistan en gemakkelijk de 2600 kilometer lange grens over kunnen steken.

Het aantal Afghanen dat is vertrokken, is nog maar een fractie van het aantal Afghanen in Pakistan. In totaal zouden er zo'n 4 miljoen Afghanen in het buurland leven, van wie bijna de helft zonder geldige papieren. Onder deze groep zijn ook zo'n 600.000 Afghanen die vluchtten nadat de extremistische Taliban in 2021 de macht grepen in Kabul.

De Pakistaanse autoriteiten zeggen dat Afghanen met een tijdelijke verblijfsstatus als vluchteling met rust zullen worden gelaten, maar in de praktijk vrezen ook deze mensen arrestatie en deportatie.