NOS Schaatspodcast blikt na elk toernooi terug met hoofdrolspeler

Het schaatsseizoen is afgelopen weekend afgetrapt met het World Cup-kwalificatietoernooi. En om dit seizoen wat extra verdieping mee te geven aan de schaatsresultaten is er nu ook de NOS Schaatspodcast .

NOS Schaatspodcast is te beluisteren via de gratis NPO Luister-app en via de website en app van NPO Radio 1 . Maar ook via Spotify en de podcast-app van Apple is NOS Schaatspodcast te horen.

Zo was daar in de eerste aflevering Kjeld Nuis. Hij schoof zondag na afloop van het World Cup-kwalificatietoernooi aan om terug te blikken op zijn eigen weekend en ging ook dieper in op de verhoudingen in de schaatswereld. "Wij hebben het beter voor elkaar dan Jumbo-Visma", was de Reggeborgh-schaatser van mening.

Tien tickets minder

Want ja, het was dit weekend inderdaad wel even slikken voor Jumbo-Visma-trainer Jac Orie. Zijn ploeg haalde in het openingsweekend slechts 12 tickets voor de wereldbekers binnen. Vorig jaar waren dat er nog 22.

Wat vooral opviel, was dat op de 1.500 meter bij de mannen 'de groenen' van Reggeborgh vier van de vijf startbewijzen binnenhaalden. Voor 'de gelen' van Jumbo-Visma bleef er zo maar eentje over. Die was voor Thomas Krol.