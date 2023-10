Parijse politie schiet vrouw neer die zou hebben gedreigd met bom

De politie in Parijs heeft op een treinstation een vrouw neergeschoten die zou hebben gedreigd zichzelf op te blazen. Er zijn voor zover bekend geen explosieven of wapens aangetroffen bij de vrouw.

Reizigers aan boord van een regionale trein naar Parijs belden de politie omdat de vrouw bedreigingen riep. Ook zou ze volgens politiebronnen van Franse media "Allahoe Akbar" (God is groot) hebben geroepen.

Op het station Bibliothèque François Mitterrand wist de politie de vrouw te "isoleren". Omdat de vrouw de bevelen van de politie niet zou hebben opgevolgd, besloot een agent op haar te schieten. Er werd één schot gelost, waarbij de vrouw zwaargewond raakte. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen persbureau Reuters dat de politieagenten "uit angst voor hun eigen veiligheid hun wapen gebruikten".

Hoogste dreigingsniveau

De politie onderzoekt wat de vrouw precies heeft gezegd en zal verklaringen van getuigen verzamelen. De verdachte maakte zich mogelijk schuldig aan het uiten van doodsbedreigingen, het verdedigen van terrorisme en intimiderend gedrag naar de politie. Ook is er een onderzoek geopend of het gebruik van het dienstwapen gerechtvaardigd was.

Eerder deze maand werd bij een middelbare school in het noorden van Frankrijk een leraar doodgestoken. De verdachte is een 20-jarige Tsjetsjeens-Franse man. Sinds die aanslag geldt in Frankrijk het hoogste dreigingsniveau.