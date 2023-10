Stroomuitval in Isala-ziekenhuis Zwolle verholpen, geen gevaar patiënten

De poliklinieken van het Isala ziekenhuis in Zwolle gaan vanmiddag weer open nadat het ziekenhuis enige tijd had gekampt met een stroomstoring.

07.45 uur vanochtend viel de stroom uit vanwege een hapering in de stroomvoorziening van netbeheerder Enexis. Het ziekenhuis draaide daarna enkele uren op noodstroom maar inmiddels is er weer overgegaan op de reguliere stroomvoorziening. Volgens het ziekenhuis zijn er geen patiënten in gevaar geweest.

Nieuwe afspraak

Eerder vandaag besloot het ziekenhuis dat tot 12.00 uur alleen de spoedoperaties nog doorgingen. De poliklinieken bleven tot die tijd gesloten. Volgens het ziekenhuis is de stroomvoorziening weer stabiel genoeg om de poliklinieken te heropenen en operaties uit te voeren. De patiënten die vanochtend niet terechtkonden, worden gebeld voor een nieuwe afspraak.

De stroomstoring was niet alleen bij het Isala, maar ook in omliggende gebieden. Energiebedrijf Enexis zegt dat storing door een nog onbekende oorzaak spontaan was ontstaan in een hoofdkabel. In totaal werden 800 aansluitingen getroffen, meldt RTV Oost.