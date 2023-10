Oranje in iconische voetbaltempels: vanavond Hampden Park, in december Wembley

Hampden Park in Glasgow en Wembley in Londen: de voetbalsters van het Nederlands elftal spelen de komende maanden in het kader van de Nations League niet in de minste stadions. Voor de wedstrijd op het iconische Wembley op 1 december tegen Sarina Wiegmans Engeland zijn zelfs al 60.000 tickets verkocht, waarvan 150 aan Nederlandse fans. Oranje-verdedigster Kerstin Casparij kijkt uit naar het "prachtige affiche" in de Engelse hoofdstad. "Wembley is een prachtig stadion om te spelen. Ik ga ervan uit dat het uitverkocht raakt." Op Wembley is plaats voor 90.000 toeschouwers. Vanavond Hampden Park Maar voordat Wembley wordt aangedaan, staat Oranje vanavond in het Schotse Hampden Park, dat ruimte biedt aan ruim 50.000 toeschouwers. "Hoe groter, hoe beter. Ik hoop dat het daar ook een beetje gevuld is", zegt Casparij.

Nations League bij de NOS Het Nederlands elftal speelt dinsdag de uitwedstrijd tegen Schotland op Hampden Park in Glasgow. Het duel begint om 20.45 uur Nederlandse tijd. Vanaf 20.15 uur begint op NPO 3 de voorbeschouwing. Alles is ook live te zien in de NOS-app en op NOS.nl.

Tessel Middag, 44-voudig international, weet hoe het is om in het stadion in Glasgow te spelen. Zij is sinds 2021 in dienst van Rangers en speelde daar afgelopen zomer de Schotse bekerfinale tegen Celtic. Een bijzondere ervaring, volgens Middag. "De ene helft van het stadion was gereserveerd voor Rangers-fans, de andere helft voor Celtic-fans." En dus zag de middenvelder naar eigen zeggen "een blauwe en een groene muur" voor zich tijdens de wedstrijd. Verboden De populariteit van het vrouwenvoetbal in Schotland is in korte tijd enorm gegroeid, weet Karen Fraser, historicus gespecialiseerd in Schots vrouwenvoetbal. Ruim vijftig jaar geleden, in 1972, stond er voor het eerst een officiële vrouweninterland op het programma voor het Schotse elftal. "Wat interessant is aan die wedstrijd is dat in 1972 vrouwenvoetbal nog verboden was. Veel Europese landen hadden in 1971 op aanraden van de UEFA het verbod opgeheven. Maar Schotland niet." Pas twee jaar later werd het verbod opgeheven.

Na een 4-0 thuiszege gaat het Nederlands elftal dinsdagavond in Glasgow op jacht naar een nieuwe zege tegen Schotland in de Nations League. - NOS

Nederland won vrijdag in Nijmegen voor 12.500 toeschouwers met 4-0 van de Schotten. In Nederland spelen de Oranjevrouwen doorgaans in kleinere stadions dan Wembley en Hampden Park. Bondscoach Andries Jonker zei eerder dit jaar dat spelen in bijvoorbeeld De Kuip, met een capaciteit van ruim 50.000 mensen, nog niet haalbaar is. Er komen wel steeds meer mensen op de wedstrijden van Oranje af. Koploper Oranje is na drie wedstrijden en twee zeges koploper in de Nations League-groep. Bij groepswinst gaat Nederland naar de halve finales. Om zich rechtstreeks te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs moet de finale gehaald worden.