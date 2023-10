Bedrijf achter ov-chipkaart houdt miljoenen over door niet-opgeëiste saldi

Volgens Translink zijn er in totaal zo'n 50 miljoen ov-chipkaarten gemaakt. Na vijf jaar verlopen die. Mensen hebben dan nog eens vijf jaar om het geld terug te vragen. Daarna gaat het geld naar Translink, dat eigendom is van alle ov-bedrijven samen.

"Reizigers hebben ergens in hun keukenla of rommella zo'n verlopen ov-chipkaart liggen", reageert directeur Freek Bos van reizigersorganisatie Rover in het NOS Radio 1 Journaal . "Ze moeten weten dat daar nog geld op staat, dat ze dat terug kunnen krijgen en dat dat heel makkelijk gaat."

Het bedrijf achter de ov-chipkaart, Translink, heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro's overgehouden omdat er nog saldo op verlopen ov-kaarten stond. Slechts een klein deel daarvan is besteed aan het beter informeren van klanten over die verlopen kaarten. Eind vorig jaar lag nog een kleine 19 miljoen euro op de plank, zo meldt het AD .

Uit het meest recente jaarverslag over 2022 blijkt dat Translink in dat jaar op die manier zo'n 9 miljoen euro kon bijschrijven. Zo'n 5 miljoen werd besteed, met name aan ict-projecten die het betalen in het ov moeten verbeteren. 20.000 euro is uitgegeven aan het "vergemakkelijken van het terugvragen van niet-gebruikte saldi."

Anonieme kaarten

"Het gaat hier om anonieme kaarten", zegt woordvoerder Gerbrant Corbee van Translink. "We hebben geen gegevens van die mensen." Eerdere campagnes in bussen en treinen leverden volgens hem niet het gewenste resultaat op.

Wel is er een service waarbij mensen een e-mailadres kunnen achterlaten. Dan komt er een seintje als de kaart verloopt, zegt Corbee. En het is sinds kort makkelijker om het geld terug te krijgen. Dat kan online en de kaart hoeft niet meer opgestuurd te worden.

Een paar jaar geleden bedacht Translink ook een nieuwe campagne, "maar die viel in coronatijd", zegt Corbee. "Daarom is die niet doorgegaan."

"Ik zou zeggen: trek die campagne van stal en lanceer hem", reageert Bos. "We moeten dit bedrag zo dicht mogelijk bij de nul krijgen." Dat het sinds dit najaar mogelijk is online geld terug te vragen vindt hij een grote verbetering. Hij had het nog niet meegekregen.