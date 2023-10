Politie Maine wist van geestelijke problemen schutter Lewiston

De familie van Robert Card, de Amerikaan die vorige week achttien mensen zou hebben doodgeschoten, waarschuwde de politie in de staat Maine vijf maanden geleden al voor diens geestelijke problemen. Ook zeiden de familieleden dat hij toegang had tot minstens tien vuurwapens, erkent de lokale sheriff.

Een tweede waarschuwing volgde vorige maand, toen de reserve-eenheid van het leger waarvan Card lid was aan de lokale autoriteiten vroeg om zijn mentale gezondheid te onderzoeken. Hij zou stemmen horen die hem onder meer beschuldigden van pedofilie. Uit een proces-verbaal dat de sheriff heeft vrijgegeven, blijkt dat Card gedreigd zou hebben met een schietpartij op de legerbasis.

Een militair met wie de 40-jarige Card bevriend was, zou zijn leidinggevenden gewaarschuwd hebben omdat hij bang was dat Card "zou breken en een massale schietpartij zou plegen".

Huisbezoek

Toen een politieagent in september langsging bij het huis van Card om een psychologische evaluatie uit te voeren, was Card niet thuis. De agent gaf hem op als vermist en waarschuwde dat hij als gewapend en gevaarlijk moest worden beschouwd.

Na overleg met mensen uit de omgeving van Card besloot de politie nadien geen contact meer te zoeken met de reservist. Zijn legercommandant zou regelen dat Card behandeld werd en zijn broer zou zorgen dat hij geen wapens meer tot zijn beschikking had.

De plaatselijke sheriff liet in het statement weten van mening te zijn "dat ons bureau correct heeft gehandeld en de procedures heeft gevolgd voor het uitvoeren van een poging tot lokalisatie en psychologische evaluatie".

Klopjacht

Volgens de autoriteiten schoot Card vorige week woensdag in een bowlingbaan en eetcafé in Lewiston om zich heen. Daarbij raakten ook dertien mensen gewond. Na het bloedbad volgde een klopjacht van twee dagen. Inwoners werden opgeroepen om binnen te blijven en kantoren en scholen bleven uit voorzorg gesloten.

Card werd uiteindelijk dood gevonden in een bos bij het plaatsje Lisbon, waar eerder al zijn auto werd aangetroffen. In de auto lag ook een AR-15, een semiautomatisch geweer, mogelijk het wapen dat hij had gebruikt bij de schietpartij.

Eerder werd al duidelijk dat Card het vuurwapen enkele dagen voordat hij een psychologische evaluatie moest ondergaan had aangeschaft. In een politiebericht, verspreid onder agenten, staat dat Card afgelopen zomer twee weken was opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Vuurwapens nauwelijks gereguleerd

Net als in veel staten in de VS, wordt de verkoop van vuurwapens nauwelijks gereguleerd in de staat Maine. Om een wapen te kopen of te dragen is een vergunning niet vereist. Wel nam de staat vorig jaar een wet aan die het mogelijk maakt voor de politie om wapens in te nemen van een persoon die een risico vormt voor zichzelf of zijn omgeving.

De moordpartij was de dodelijkste schietpartij in de Verenigde Staten sinds de schietpartij op een school in Uvalde (Texas) vorig jaar. Een 18-jarige opende toen het vuur in een basisschool en vermoordde negentien kinderen en twee volwassenen.