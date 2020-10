Jong Oranje dendert door met dikke zege op Cyprus en sleept EK-ticket binnen

Meer treffers bleven in het restant van de eerste helft uit, maar na rust ging het plotseling snel. Binnen een minuut trof zowel Jurgen Ekkelenkamp (0-2) als Kaj Sierhuis (0-3) doel, waarmee de wedstrijd al zo goed als beslist was.

Ryan Gravenberch opende de score, op fraaie wijze. Gravenberch haalde halverwege de eerste helft uit vanaf een meter of twintig en zag zijn inzet in de hoek zeilen achter de kansloze Cypriotische doelman (0-1). De treffer was een passende beloning voor het overwicht van Nederland.

Mede dankzij de dikke zege op Cyprus gaat Jong Oranje fier aan kop in kwalificatiegroep 7, met de perfecte score na acht wedstrijden en is kwalificatie voor het EK van volgend jaar een feit. Jong Oranje was in 2013 voor het laatst van de partij op het Europees kampioenschap.

De negen groepswinnaars en de beste vijf (van de negen) nummers twee plaatsen zich voor het eindtoernooi in Hongarije en Slovenië. Er staan nog twee duels op het programma, op 15 november tegen Jong Wit-Rusland en 18 november tegen Jong Portugal.