Hulporganisaties eisen dat kabinet zich alsnog uitspreekt voor bestand Gaza

"We zijn een belangrijke partner van Israël", vervolgt Kraan. "Maar het kan niet zo zijn dat een principe de ene keer van toepassing is en de andere keer niet. Of het nu over Oekraïne, Syrië of de Gazastrook gaat."

"Wij vragen dat de regering zich alsnog onvoorwaardelijk en onomwonden schaart achter het internationaal recht", zegt Kraan. De VN-resolutie ging in zijn ogen om "de meest basale principes van internationale hulp". Rutte verdedigde dit weekend dat Nederland niet voor had gestemd. Hij benadrukte dat in de resolutie Israëls recht op zelfverdediging niet werd benoemd. "Als Israël de dreiging van Hamas niet wegneemt, is dat het einde van Israël", zei de premier.

Het gaat om Save the Children, Care, War Child, Oxfam Novib en de overkoepelende Dutch Relief Alliance. Pim Kraan, directeur van Save the Children, zegt dat ze al langer aandringen op een gesprek met Rutte. De Nederlandse onthouding in de VN-Veiligheidsraad vrijdag bij een resolutie over een staakt-het-vuren is volgens hem "schandelijk".

"Het Nederlandse kabinet moet zich ervan bewust zijn dat als het ons geld geeft en aan ons vraagt onze mensen de straat op te sturen, de verantwoordelijkheid niet stopt met het geven van geld. Het is ook mede verantwoordelijk voor onze hulpverlening", zegt Servaes. "Het brengt ons in een onmogelijke positie, waarin wij niet de rugdekking hebben."

Volgens de hulporganisaties is dat onvoldoende. Zonder een staakt-het-vuren kan hun hulpverlening nauwelijks of niet plaatsvinden, zegt directeur Michiel Servaes van hulporganisatie Oxfam Novib. "Je kunt niet veilig en op schaal hulp leveren als de bommen neervallen."

Kraan van Save the Children is het eens met Servaes. "Het is niet zo dat je bij een gevechtspauze de hulp over de schutting kunt gooien en dat het wel goed komt. De infrastructuur in Gaza is volledig kapot, wij moeten in staat worden gesteld massaal personeel in te brengen. Er zijn hulpgoederen, veldhospitalen, psychologen en verpleegkundigen nodig om daar iets te kunnen betekenen. Dat kan alleen als de eigen regering pal voor principes staat die onze mensen daarbij moeten beschermen."

Los van de uitkomsten van het gesprek vrijdag is het onwaarschijnlijk dat er op korte termijn een staakt-het-vuren komt. De Israëlische premier Netanyahu herhaalde gisteren nog eens dat zo'n oproep gelijkstaat aan een oproep aan Israël om zich over te geven aan Hamas. "Dat gaat niet gebeuren." Hij vergeleek de aanslagen van Hamas op 7 oktober met de aanslagen van 11 september 2001 in de VS en met de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941.

Den Haag lijkt het daarmee grofweg eens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wees er gisteren op dat een wapenstilstand "niet strookt met het recht van Israël om de voortdurende dreiging vanuit Hamas aan te pakken".

Over het grote aantal burgerslachtoffers in de Gazastrook zei Netanyahu dat er een verschil bestaat tussen het "opzettelijk vermoorden van onschuldige mensen" en de "onbedoelde slachtoffers die met elke legitieme oorlog gepaard gaan".