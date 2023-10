Hoofdrolspelers Friends rouwen om 'ondoorgrondelijke' dood van Matthew Perry

In een gezamenlijk statement aan tijdschrift People hebben de vijf overgebleven hoofdrolspelers van Friends voor het eerst gereageerd op de plotselinge dood van Matthew Perry. Ze zeggen dat ze rouwen om de "ondoorgrondelijke" dood van hun medespeler. Perry (54) werd zaterdagochtend door een assistent dood aangetroffen in zijn jacuzzi in zijn woning in Los Angeles.

"We zijn allemaal kapot van het verlies van Matthew", meldt het statement van Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer. "We waren meer dan castmates. We zijn een familie." De hoofdrolspelers speelden tussen 1994 en 2004 samen met Perry in de nog altijd zeer populaire comedyserie.

"Er is zo veel te zeggen, dat zullen we doen wanneer wij daartoe in staat zijn", gaat het statement verder. De gedachten van de hoofrolspelers gaan uit naar de mensen in de omgeving van 'Matty', "naar zijn familie, zijn vrienden en iedereen in de wereld die van hem hield."

In New York is een gedenkplek gecreëerd door fans voor een gebouw dat veelvuldig te zien was in de serie: