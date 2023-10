Hoofdscout De Lang neemt bij Ajax taken thuiszittende Huntelaar over

De 42-jarige De Lang wordt ook het eerste aanspreekpunt tijdens de komende transferperiode, omdat er op dit moment geen technisch directeur bij de Amsterdamse club is na het ontslag van Sven Mislintat.

"De Lang maakt daarbij gebruik van alle kennis binnen de club en van mensen die hier voor de lange termijn zijn. Dat is belangrijk, want er worden beslissingen genomen die langdurig effect hebben op Ajax", vertelt Van Halst.

Wie is De Lang?

De Lang is sinds mei dit jaar de hoofdscout van Ajax. Hij volgde Henk Veldmate op, die naar FC Groningen vertrok. De Lang was, voordat hij naar Ajax trok, jarenlang scout bij de Engelse topclub Manchester City.

Daar richtte hij zich in eerste instantie op het scouten van de jeugd, maar daarnaast hield hij zich ook bezig met het 'afscouten' (de laatste fase in het scoutingsproces van een speler, red.) en was hij betrokken bij zusterclub Lommel SK en het verhuren van spelers daaraan.

Ajax is druk bezig openstaande functies in te vullen. Maandag werd bekend dat John van 't Schip voor de rest van het seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de hekkensluiter is, nadat Maurice Steijn werd ontslagen.