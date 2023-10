Einde aan zaak rond Nieuw-Zeelands vulkaandrama: laatste partij ook schuldig

De eigenaren van het Nieuw-Zeelandse White Island zijn schuldig bevonden in de zaak over de dodelijke vulkaanuitbarsting op het eiland in 2019. Ze wisten dat de vulkaan elk moment kon uitbarsten, maar lieten alsnog toeristen toe op het eiland. Bij de uitbarsting kwamen 22 mensen om het leven.

Met deze uitspraak komt een einde aan de zaak waarin dertien betrokken partijen werden vervolgd. Zes werden vrijgesproken en nog eens zes werden schuldig bevonden. Drie broers die eigenaar zijn van de vulkaan bleven met hun bedrijf als laatsten over en zijn nu dus ook schuldig.

Gewaarschuwd

De broers erfden de vulkaan op White Island en zetten Whakaari Management op, waarmee ze andere bedrijven toestemming gaven om rondleidingen te organiseren op de vulkaan. Volgens de rechter beheerde en controleerde de organisatie de vulkaan en hebben de eigenaren daarmee gefaald in hun zorgplicht.

Whakaari Management bekende eerder al schuld. De broers zeiden onvoorzichtig te zijn geweest door per helikopter tientallen toeristen naar het vulkanische eiland te brengen terwijl al wekenlang werd gewaarschuwd voor een uitbarsting.

Ze stonden individueel ook nog terecht voor het schenden van regels rond de veiligheid van hun werknemers. In die aanklacht ging de rechter niet mee. De boete voor Whakaari Management kan oplopen tot 1,5 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars, omgerekend zo'n 825.000 euro.

Trekpleister

White Island was altijd een toeristische trekpleister. Vakantiegangers werden per boot of helikopter naar het vulkaaneiland gebracht voor een dagtripje.

Op het moment van de uitbarsting waren er 47 mensen op White Island. Dertien mensen waren op slag dood, zo'n 25 werden met brandwonden opgenomen in verscheidene ziekenhuizen. Uiteindelijk overleden 22 mensen.

Critici stelden direct na de ramp dat autoriteiten nooit mensen hadden mogen toelaten op het eiland, omdat er daags voor de uitbarsting nog seismische activiteit was gemeten.

Sinds de dodelijke uitbarsting in 2019 zijn er geen toeristische reizen naar White Island meer geweest.