Saudi-Arabië enige kandidaat voor organisatie WK 2034 na afhaken Australië

Op de dag van de deadline heeft de Australische voetbalbond besloten niet mee te willen dingen om de organisatie van het WK 2034. Daardoor is Saudi-Arabië de enige kandidaat voor dat wereldkampioenschap.

De Australische voetbalbond meldde de mogelijkheid onderzocht te hebben om over elf jaar het WK te organiseren, maar besloot in plaats daarvan zich te gaan richten op de Women's Asian Cup van 2026 en het WK voor clubteams in 2029.

Australië was afgelopen zomer gastheer van het WK voor vrouwen. Nog nooit organiseerden de Australiërs een WK voor mannen.

Geen twijfel bij Saudi-Arabië

Bij de bond van Saudi-Arabië was geen enkele twijfel. Enkele minuten nadat wereldvoetbalbond FIFA landen uit Azië en Oceanië had opgeroepen een bid in te dienen, kondigde Saudi-Arabië al aan wel oren te hebben naar de organisatie.

De president van de Asian Football Confederation, het continentale bestuursorgaan van de sport waartoe ook Australië behoort, zei dat "de hele Aziatische voetbalfamilie" verenigd zou zijn ter ondersteuning van het Saudische bid.

Een WK voetbal in Saudi-Arabië stuit op veel verzet van mensenrechtenorganisaties. Human Rights Watch spreekt in een eerste reactie van "een schande". De organisatie wijst op schendingen van mensenrechten in Saudi-Arabië, het gebrek aan persvrijheid en discriminatie van lhbti-personen.