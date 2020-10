Dag voor interland met Oranje test Italiaan El Shaarawy positief

Italiaans international Stephan El Shaarawy is positief getest op het coronavirus. Het Nederlands elftal speelt woensdagavond in de Nations League tegen de Italianen. Dat duel gaat vooralsnog gewoon door.

Coronageval bij Italië? 'Dat er wat aan de hand is, is wel duidelijk' - NOS

Italië-Nederland live bij de NOS

Italië-Nederland is woensdag live te zien bij de NOS, op NPO 3 en NOS.nl/NOS-app. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur, de wedstrijd om 20.45 uur. Het Nations League-duel is ook volledig te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1.