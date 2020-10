Dag voor duel met Oranje test El Shaarawy positief en weer negatief

Italiaans international Stephan El Shaarawy is een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Oranje positief getest op het coronavirus. Bij een hertest later op de avond was de uitslag echter negatief.

De Italiaanse teamarts Andrea Ferretti had daar al rekening mee gehouden. Dit zei hij na de positieve test: "Het kan een verkeerde diagnose zijn, want tijdens een volgende sneltest bleek hij weer negatief. Maar een sneltest is niet heel betrouwbaar."

De wedstrijd tussen Italië en het Nederlands elftal in Bergamo gaat vooralsnog gewoon door.

Mancini spreekt van moeilijke avond

"Het was een moeilijke avond, maar nu is alles ok", zei Roberto Mancini, de bondscoach van Italië. "We hadden wat problemen met de testen. De focus ligt weer op de wedstrijd."