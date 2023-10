Rangers opnieuw op voorsprong in World Series, zorgen om García en Scherzer

Texas Rangers heeft in de World Series opnieuw een zege geboekt op Arizona Diamondbacks. In Phoenix, de thuishaven van de Diamondbacks, werd het 1-3.

De overwinning van de Rangers, die ook het eerste duel hadden gewonnen, betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie Major League Baseball. De World Series worden in een best-of-seven beslist.

Alle punten van de bezoekers werden in de derde inning gemaakt. De thuisploeg wist daar alleen een score in de achtste inning tegenover te zetten. Uitblinker bij de winnende ploeg was Corey Seager.

Blessurezorgen

Toch zorgde de zege niet alleen voor vreugde bij de Rangers. Adolis García en Max Scherzer, twee belangrijke spelers van de ploeg uit Texas, konden de wedstrijd vanwege een blessure niet afmaken.

'El Bombi' García, die in de play-offs al een recordaantal van 22 punten binnensloeg en in het eerste World Series-duel voor de zesde wedstrijd op rij een homerun sloeg, blesseerde zichzelf in de achtste inning aan zijn zij en moest naar het ziekenhuis voor een mri-scan.

Op dat moment was ook sterwerper Scherzer al niet meer inzetbaar. Hij had het na drie innings voor gezien gehouden in verband met rugproblemen. Of beide spelers weer fit zijn voor de resterende duels van de World Series, is nog niet bekend.