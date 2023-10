Inflatie daalt door goedkopere energie, in de winkel nog weinig te merken

De inflatie is in oktober sterk teruggelopen, maar door het grote verschil in energieprijzen is sprake van een flink vertekend beeld.

In een eerste voorlopige berekening komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit op een negatief inflatiecijfer van -0,4 procent. Dat betekent dat het gemiddelde prijspeil voor september 2023 -0,4 procent lager ligt dan een jaar geleden, met name omdat de energieprijzen vorig jaar nog heel hoog waren. Als energie niet wordt meegerekend, lagen de prijzen in oktober juist 5,1 procent hoger.

In de supermarkt merken mensen dan ook nog niet heel veel van de afgenomen inflatie. De prijzen voor voedingsmiddelen, dranken en tabak lagen in oktober 8,7 procent hoger dan een jaar eerder. In september waren deze goederen nog 10 procent duurder dan een jaar eerder.

Ook wil de daling van de inflatie niet zeggen dat de prijzen in oktober 2023 zijn gedaald ten opzichte van september 2023. In vergelijking met een maand eerder waren de prijzen voor consumenten volgens de snelle raming in oktober nog 0,5 procent hoger.

Andere rekenmethode

De meest recente cijfers zijn niet een op een te vergelijken met het percentages van een jaar geleden. Sinds juni gebruikt het CBS een nieuwe rekenmethode. Daarin wordt de prijs van nieuwe energiecontracten gedempt door de bestaande contracten.

Op 7 november zal het CBS de volledige inflatiecijfers publiceren.