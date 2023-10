Swiatek worstelt zich langs Vondrousova, Gauff begint WTA Finals met simpele zege

Iga Swiatek en Coco Gauff zijn de WTA Finals in het Mexicaanse Cancun begonnen met een zege. Swiatek had het lastig met haar tegenstander Marketa Vondrousova, maar won uiteindelijk toch in twee sets: 7-6 (3), 6-0. Gauff gunde in haar partij tegen Ons Jabeur haar opponent slechts één game: 6-0, 6-1.

De Poolse Swiatek begon het eindejaarstoernooi, waaraan de beste acht speelsters van het seizoen meedoen, slordig. Na dertien eigen fouten en drie verloren servicegames keek de viervoudig grandslamwinnaar en nummer twee van de wereld tegen een 5-2 achterstand aan.

Vondrousova, de mondiale nummer zes, serveerde op die stand voor setwinst, maar op dat moment begon het bij Swiatek plots te draaien. Ze pakte vier games op rij en sleepte er een tiebreak uit.

In de tiebreak ging het vervolgens tot 3-3 gelijk op. Swiatek produceerde daarna twee winners en de eerste ace van de wedstrijd en trok zo de set, die ruim een uur duurde, naar zich toe. Het verzet van de Tsjechische was daarmee gebroken. Vondrousova won geen game meer en 35 minuten later stond de 2-0 zege van Swiatek op het scorebord.

De wedstrijd van Gauff, nummer drie van de wereldranglijst, tegen Jabeur (WTA-7) duurde in totaal slechts 59 minuten. De 19-jarige Amerikaanse had het alleen even moeilijk in de laatste game van de wedstrijd. Ze had vier matchpoints nodig om het af te maken tegen de tien jaar oudere Tunesische.

Kritiek op omstandigheden

Swiatek en Vondrousova voegden zich na hun duel bij onder anderen nummer één van de wereld Aryna Sabalenka, die na haar zege een dag eerder kritiek uitte op de speelomstandigheden. Ook Elena Rybakina had zich daar al over uitgesproken.

De speelsters klagen vooral over de tijdelijke hardcourtbaan, die boven op een golfbaan is gebouwd. De ballen zouden vreemd stuiteren en de baan was niet vroeg genoeg klaar om voldoende trainingsuren erop te maken voorafgaand aan het toernooi. Swiatek: "Dit is overduidelijk niet positief voor ons."

Sabalenka had wat sterkere bewoordingen over voor de omstandigheden in Cancun. "Eerlijk gezegd is dit een nieuw niveau van gebrek aan respect van de WTA voor de spelers, die zich soms niet eens veilig genoeg voelen om te bewegen op deze baan. Dit is niet het niveau dat ik verwacht van de WTA Finals."