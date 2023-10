Swiatek en Gauff beginnen WTA Finals met zege, kritiek op baan neemt toe

Iga Swiatek en Coco Gauff zijn de WTA Finals in het Mexicaanse Cancun begonnen met een zege.

De als tweede geplaatste Swiatek had het lastig met Marketa Vondrousova, maar won uiteindelijk toch in twee sets: 7-6 (3), 6-0. Gauff, de nummer drie van de plaatsingslijst, gunde Ons Jabeur slechts één game: 6-0, 6-1.

Kritiek op omstandigheden

Swiatek en Vondrousova voegden zich na hun duel bij onder anderen nummer één van de wereld Aryna Sabalenka, die na haar zege een dag eerder kritiek uitte op de speelomstandigheden. Ook Elena Rybakina had zich daar al over uitgesproken.

De speelsters klagen vooral over de tijdelijke hardcourtbaan, die boven op een golfbaan is gebouwd. De ballen zouden vreemd stuiteren en de baan was niet vroeg genoeg klaar om voldoende trainingsuren te kunnen maken voorafgaand aan het toernooi. Swiatek: "Dit is overduidelijk niet positief voor ons."

Sabalenka had wat sterkere bewoordingen over voor de omstandigheden in Cancun. "Eerlijk gezegd is dit een nieuw niveau van gebrek aan respect van de WTA voor de spelers, die zich soms niet eens veilig genoeg voelen om te bewegen op deze baan. Dit is niet het niveau dat ik verwacht van de WTA Finals."