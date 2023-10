Wekdienst 31/10: Rutte naar Maleisië • Schotland-Oranje in Nations League

Eerst het weer: Het wordt bewolkt, met soms wat zon en van tijd tot tijd buien. De temperaturen liggen rond 13 of 14 graden. Er waait een matige zuidwestenwind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

Demissionair premier Rutte begint zijn reis aan Maleisië en Vietnam. Hij wordt vergezeld door mensen uit het bedrijfsleven. Het eerste agendapunt is een diner met een afvaardiging van het Maleisische bedrijfsleven en de overheid van het Aziatische land. Donderdag gaat Rutte naar Vietnam.

De Nederlandse voetbalsters spelen vanavond in de Nations League opnieuw tegen Schotland, dit keer in Glasgow. Afgelopen vrijdag werden de Schotse vrouwen in Nijmegen met 4-0 verslagen. Het duel begint om 20.45 uur en is live te volgen bij de NOS.

En het is vandaag Halloween. Kinderen mogen bij dit uit Amerika overgewaaide feest verkleed langs de deuren om snoep op te halen. Dat gebeurt lang niet overal in Nederland, in sommige regio's is het gebruikelijker om met Sint-Maarten (11 november) of tijdens carnaval in de buurt om zoetigheid te vragen.

Wat heb je gemist?

Vertegenwoordigers van Israël droegen in de VN-Veiligheidsraad Jodensterren op hun kleding. Op de Jodensterren stond de tekst "never again" (nooit meer). Joden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsland gedwongen om een gele davidster op hun kleding te dragen. De ster werd een symbool van de Holocaust.

Israëls ambassadeur voor de VN Gilad Erdan deed de ster midden in een betoog op. Volgens hem was de ster die hij en zijn medewerkers achter hem opdeden "een herinnering aan dat wij hebben gezworen om terug te vechten om ons te verdedigen. Nooit meer is voor ons nu."

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Tijdens het verkiezingsprogramma van NOS op 3 speelden lijsttrekkers Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Esther Ouwehand (PvdD) gisteravond een vragenspelletje. Ze kregen allebei vijf termen om uit te leggen én te raden.

Kijk hier wie van de twee het meeste wist: