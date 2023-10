Oekraïense corruptiebestrijder optimistisch: 'Er is een revolutie gaande'

Terwijl honderdduizenden Oekraïense militairen aan het front vechten tegen Rusland, vecht Daria Kalenjoek op een ander hardnekkig front: corruptie. Hoewel Oekraïne al jaren slecht scoort op internationale corruptielijsten, is de belangrijkste corruptiebestrijder van het land opvallend optimistisch. Volgens haar maakt haar land nu definitief korte metten met omkoping en belangenverstrengeling. "Er is een revolutie aan de gang."

Kalenjoek is deze week in Nederland, om de jaarlijkse Oktoberlezing van kennisplatform Raam op Rusland voor te dragen. Haar Anti-Corruptie Actie Centrum (AntAC) doet sinds 2012 onderzoek naar corruptie in Oekraïne en lobbyt voor hervormingen om corruptie te bestrijden.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne richt Kalenjoeks AntAC zich onder meer op het tegengaan van corruptie bij de miljardenuitgaven voor het leger. Een belangrijke kwestie: de Amerikaanse steun aan Oekraïne is afhankelijk van de mate van anti-corruptiehervormingen, meldde CNN eerder deze maand.

"Natuurlijk bestaat er corruptie in Oekraïne", zegt Kalenjoek volmondig, tijdens een wandeling door een Amsterdams park. "Maar het wordt nu toegegeven en aangepakt. Juist nu, tijdens de oorlog. Alle registers gaan open en alle fraude zal worden ontdekt. Het nadeel is dat daardoor het beeld wordt gecreëerd dat Oekraïne het meest corrupte land ter wereld is."

Corruptie bij Defensie

In de eerste maanden na de Russische invasie had haar team regelmatig discussies over het werk. Want is het zinvol om corruptieschandalen aan de grote klok te hangen terwijl het land moet vechten voor zijn voortbestaan? "We besloten onze ontdekkingen niet direct te openbaren, maar eerst bij de verantwoordelijke ministeries aan te kloppen. Als dan actie uitbleef, brachten we het alsnog naar buiten."

Een belangrijk voorbeeld is de reeks onthullingen over corruptie en bureaucratie op het ministerie van Defensie, waardoor minister Reznikov uiteindelijk werd ontslagen. "Hierbij was het echt nodig dat de corruptie werd onthuld, het gaat om mensenlevens. Het ministerie was vrij gesloten en een van de minst hervormde instituties van het land. Dat is nu echt veranderd."

De 'revolutie' tegen corruptie werd de afgelopen maanden zichtbaar met een aantal spraakmakende zaken. Zo wordt het hoofd van het Hooggerechtshof verdacht van het aannemen van steekpenningen ter waarde van 2,7 miljoen dollar. En in september werd oligarch Ihor Kolomojsky opgepakt op verdenking van het witwassen van zo'n 13 miljard dollar. "Hij zou dichtbij Zelensky staan, maar ook hij wordt dus aangepakt."