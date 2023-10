Haïti verbiedt vluchten naar Nicaragua, waarschijnlijk om migratie te stoppen

Haïti heeft een tijdelijk verbod ingesteld op alle vluchten van Haïti naar Nicaragua, meldt persbureau AP op basis van een aankondiging die aan luchtvaartmaatschappijen is rondgestuurd. De vluchten werden steeds populairder bij migranten die armoede en geweld ontvluchten en via Nicaragua proberen de Verenigde Staten te bereiken.

De regering wil niet reageren op het bericht. Volgens AP zaten er na het besluit duizenden mensen op een parkeerplaats in de buurt van het vliegveld van Port-au-Prince die nu het land niet meer uitkomen. Sinds augustus gingen er meer dan 260 vluchten van Haïti naar Nicaragua met aan boord vele duizenden migranten.

Populaire bestemming

Nicaragua is een populaire bestemming omdat het minder strenge visaregels heeft dan omliggende landen. Een ticket van Haïti naar het land kost reizigers al gauw omgerekend 3000 euro.

Haiti is het armste land op het westelijk halfrond. Het land is in de macht van rivaliserende bendes sinds de moord op zittend president Moïse, in 2021. Door de instabiliteit is de armoede de afgelopen jaren flink toegenomen: zo'n 60 procent van de bevolking heeft nog geen 2 dollar per dag te besteden. Sinds midden augustus hebben zo'n 40.000 mensen hun woningen noodgedwongen moeten verlaten als gevolg van geweld, meldde het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties gisteren.

De VN-veiligheidsraad stemde begin deze maand in met het verzoek van de Haïtiaanse premier Henry om een internationale troepenmacht te sturen naar het land. Die zou de orde moeten herstellen in het land.