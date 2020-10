Van horeca tot sport: dit zijn vanaf morgenavond de nieuwe maatregelen

De premier wil ook voor eens en altijd een einde aan de mondkapjesdiscussie: mondkapjes worden verplicht in alle publieke binnenruimtes. Zolang dat juridisch nog niet geregeld is, geldt een dringend advies.

"We gaan feitelijk naar een gedeeltelijke lockdown", zei premier Rutte op de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen. Het hoofddoel van de aanvullende maatregelen is het aantal bewegingen en sociale contacten zo veel mogelijk te beperken en zo de verspreiding van het virus in te dammen.

Ook voor vervoer en reizen worden de maatregelen aangescherpt. Premier Rutte drukte iedereen op het hart om goed na te denken over reizen in de herfstvakantie. Ritten met het openbaar vervoer moeten worden beperkt.

Vervoer en onderwijs

Zowel in binnen- als buitenland wordt geadviseerd om zo min mogelijk te reizen.

Mondkapje dragen buiten de les wordt verplicht in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs.

Mondkapjes

Wat nog niet gelijk morgen ingaat, maar wel door het kabinet is aangekondigd, is een mondkapjesplicht: na maandenlange discussies over wel of geen mondkapjes, wordt het dragen van zo'n kapje in publieke binnenruimtes verplicht.