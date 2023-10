Aantal vakbondsleden blijft dalen, het zijn er nog ruim 1,4 miljoen

In maart 2023 waren er in Nederland 1,44 miljoen vakbondsleden. Dat is een daling van zo'n 4 procent ten opzichte van twee jaar geleden. In aantallen gaat het om 63.000 minder leden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal vakbondsleden af. De daling was het grootst onder mensen van 45 jaar tot de AOW-leeftijd. Sinds 2012 daalt het aantal vakbondsleden gestaag. In dat jaar waren er nog 1,85 miljoen leden.

'Nooit over nagedacht'

Het CBS heeft niet-leden gevraagd waarom ze geen lid zijn. 54 procent noemde als belangrijkste reden dat ze er nooit serieus over hadden nagedacht. Verder vond 12 procent dat vakbonden geen invloed (meer) hebben op hun arbeidsvoorwaarden. En 8 procent vond het lidmaatschap te duur.