Nekbeschermers verplicht in Engeland na dood ijshockeyer Johnson

Bij de Nederlandse jeugd is de bescherming wel verplicht en let de ijshockeybond streng op de nakoming daarvan. "Ik heb werkelijk geen idee waarom dat niet ook voor de senioren geldt", aldus Berteling.

Oud-ijshockeyinternational Ron Berteling pleitte eerder op de dag voor het verplichten van nekbescherming . "Er moet eerst altijd iets heftigs gebeuren, voordat er een regel wordt aangepast of toegevoegd", vertelde Berteling, nog altijd recordinternational van het Nederlands team en naamgever van de supercup in het ijshockey.

In Amerika en Nederland wordt de nekbescherming nog niet geëist. Ook bij interlands hoeven de ijshockeyers hun nek niet te beschermen.

In Nederland (nog) niet verplicht

De verplichting van de nekbescherming gaat per 1 januari 2024 in, maar de bond verzoekt spelers dringend om de bescherming nu al te dragen.

De Engelse ijshockeyfederatie gaat nekbeschermers verplichten na de dood van Adam Johnson . De 29-jarige ijshockeyer werd tijdens een wedstrijd in het Britse Sheffield in zijn nek geraakt door een schaats.

De Engelse politie is ook een onderzoek gestart naar de dood van Johnson. De 29-jarige overleed na het ongeluk met de schaats later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

De politie zegt dat het onderzoek zich richt op de omstandigheden waaronder de speler is omgekomen en doet daarbij een oproep aan het publiek om niet te speculeren over de dood van Johnson.