Man opgepakt na gewelddadig burgerarrest in Nieuw-Weerdinge

Een 50-jarige man uit Nieuw-Weerdinge in de gemeente Emmen is afgelopen weekend gearresteerd voor het mishandelen van een man tijdens een burgerarrest. Het zou gaan om een veiligelander die diefstal zou hebben gepleegd. Burgemeester Eric van Oosterhout veroordeelt het geweld, maar zegt tegelijkertijd dat bewoners van het dorp volgens hem de wanhoop nabij zijn wat betreft overlast door veiligelanders.

De politie kan alleen bevestigen dat het slachtoffer een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is. De man uit Emmen zou de jongere man hebben achtervolgd en daarna hebben geschopt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is onbekend. Er zouden meer mensen hebben deelgenomen aan de achtervolging.

Inwoners van Emmen zeggen dat ze veel overlast ervaren van veiligelanders die vanuit Ter Apel naar het Drentse grensdorp komen. Van Oosterhout: "Dit zijn terecht verontruste inwoners die zich zorgen maken om hun eigen veiligheid. Ook ik doe, terwijl ik dat niet gewend ben, de achterdeur op slot", zegt hij tegen RTV Drenthe.

Een half jaar geleden werd beloofd dat de overlast zou worden aangepakt, maar de burgemeester erkent dat er te weinig is gebeurd. Dat komt volgens hem onder meer door te weinig politiecapaciteit in de regio. Burgers zijn daarom een burgerwacht gestart. Het is niet duidelijk of de 50-jarige man daar ook bij hoort. De burgemeester wil niet dat inwoners van Emmen zelf gaan handhaven.

Van Oosterhout: "Het is heel simpel: burgers moeten hun grenzen kennen. Het mag niet, en dat weet iedereen." De burgemeester zegt dat hij tegelijkertijd de zorgen begrijpt. "Het was wachten op dit soort uitwassen."

Burgerwachten

Afgelopen zomer arresteerden leden van een burgerwacht twee asielzoekers in Ter Apel. Ook in het Brabantse Cranendonck proberen leden van de burgerwacht het heft in eigen handen te nemen.

Burgers mogen onder bepaalde voorwaarden iemand arresteren. Ook een burgerwacht vormen mag. "Op zich is dat niet verboden in Nederland, zo lang je je maar aan de wettelijke regels houdt", zei politierechter en emeritus hoogleraar sanctierecht Henny Sackers eerder tegen Nieuwsuur.