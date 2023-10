Achtste Gouden Bal voor WK-held Messi, Spaanse Bonmatí wint bij vrouwen

Lionel Messi heeft voor de achtste keer de Ballon d'Or (Gouden Bal) gewonnen. In de verkiezing, waarin internationale voetbaljournalisten mogen stemmen op de beste speler van het afgelopen seizoen, won de Spaanse Aitana Bonmati (FC Barcelona) bij de vrouwen.

Messi was met zeven Gouden Ballen al de recordhouder. Zijn grote rivaal Cristiano Ronaldo staat met vijf trofeeën tweede op de eeuwige ranglijst. Johan Cruijff, Marco van Basten en Michel Platini volgen met drie titels. Ruud Gullit won ook eenmaal de Ballon d'Or.

Sterk WK

Messi heeft zijn prijs met name te danken aan zijn prestaties op het WK van vorig jaar in Qatar. De dribbelaar scoorde zeven keer en leidde Argentinië naar de wereldtitel. In de kwartfinale tegen het Nederlands elftal scoorde Messi vanaf de penaltystip. Ook in de finale was Messi twee keer trefzeker. Emiliano Martínez, doelman van het winnende Argentijnse team, won de award voor beste doelman.