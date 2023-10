Soumaya Sahla doet aangifte tegen neef van Frits Bolkestein

Voormalig adviseur van de VVD Soumaya Sahla doet aangifte wegens belediging, smaad en laster tegen Martijn Bolkestein naar aanleiding van een artikel in HP/De Tijd. Daarin stelt Martijn Bolkestein, de neef van de hoogbejaarde en zieke oud-VVD-leider Frits Bolkestein, dat Sahla de oud-VVD-leider geld heeft "ontfutseld".

Sahla ontkende tegenover HP/De Tijd dat ze heeft geprofiteerd van haar mentor Bolkestein. In een persbericht spreekt Sahla tegen dat Bolkestein handelingsonbekwaam was. "Er zijn meerdere mensen die de verstandelijke vermogens tussen 2018 en 2021 van Frits Bolkestein kunnen beoordelen."

Daarnaast zegt Sahla dat het bij de overheid bekend was dat Bolkestein haar sponsorde. "Dat is een privékwestie en hoort niet in het publiek domein thuis."

De VVD liet vandaag in een verklaring weten dat het partijlidmaatschap van Sahla met onmiddellijke ingang is opgezegd, nadat de familie Bolkestein de beschuldigingen had bevestigd.

Veroordeling terrorisme

In de verklaring verwees de VVD ook naar het terrorismeverleden van Sahla. "Wij hebben als partij mevrouw Sahla een tweede kans gegeven, wat niet altijd eenvoudig was gezien haar veroordeling voor terrorisme."

Sahla werd in 2005 veroordeeld omdat ze als lid van de Hofstadgroep betrokken was bij terroristische activiteiten. Ze werd met een neef en een vriendin in Amsterdam gearresteerd. In hun auto lag onder meer een automatisch vuurwapen. Ze heeft bijna drie jaar gevangen gezeten.

Later werd zij radicaliseringsexpert bij de VVD. Met het "ontfutselen" van geld aan Bolkestein "heeft zij die tweede kans in onze ogen op moreel uiterst laakbare wijze verprutst", aldus de verklaring van de VVD.

In de gevangenis begon Sahla met een studie politicologie en had daar naar eigen zeggen goede gesprekken met een humanist, een rabbijn en een dominee. Onder invloed van Bolkestein zou ze zich daarna verder in liberale richting hebben ontwikkeld.