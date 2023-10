Ontketende Scamacca helpt Atalanta langs Empoli, ook Koopmeiners scoort

Het Nederlands getinte Atalanta Bergamo heeft in de Serie A eenvoudig met 0-3 gewonnen bij Empoli. De absolute uitblinker bij de ploeg uit Bergamo was Gianluca Scamacca. De oud-speler van PSV en PEC Zwolle maakte met een weergaloos hakje de 0-1, poeierde de 0-3 binnen en bereidde tussendoor ook nog de 0-2 van Teun Koopmeiners voor.

Hans Hateboer stoomde na vijf minuten op en bediende Ademola Lookman, die de bal op zijn beurt meegaf aan Scamacca. De spits hakte de bal in de loop langs doelman Etrit Berisha: 0-1. Het was zeker niet de laatste kans voor Scamacca in de eerste helft. De spits raakte ook nog de paal en scoorde met een kopbal vanuit een buitenspelsituatie. Die laatste treffer werd dus afgekeurd.

Het oppermachtige Atalanta kwam na een klein halfuurtje op 0-2 via Teun Koopmeiners. De Oranje-international knalde een terugtrekbal van Scamacca tegen de touwen. Het was voor de middenvelder zijn derde treffer van het seizoen. Naast Koopmeiners en Hateboer, had ook Marten de Roon een basisplaats. Mitchel Bakker viel vijf minuten voor tijd in.